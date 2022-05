Oekraïense president Zelenski opent filmfestival van Cannes: “We hebben nieuwe Charlie Chaplin nodig”

Het filmfestival van Cannes werd dinsdagavond geopend door de alomtegenwoordige Oekraïense president Volodimir Zelenski. Zoals hij dat eerder deed op de uitreiking van de Grammy’s en tal van andere evenementen, sprak Zelenski ook in Frankrijk alle toehoorders toe via een videolink.

Zelenski had het onder meer over films als The great dictator en Apocalypse now en hoe oorlog en autocratische leiders daarin getoond worden. Hij citeerde uit die eerste film: “De haat van de mens gaat voorbij en dictators sterven. De macht die ze de mensen ontnomen hebben zal terugkeren naar het volk. En zolang er mensen sterven, zal vrijheid nooit verloren gaan.”

“We hebben een nieuwe Chaplin nodig”, zei Zelenski nog, refererend naar Charlie Chaplin die de hoofdrol speelde in The great dictator. “Die kan demonstreren dat de cinema in onze tijd niet stil is. Vandaag zijn films niet stom. Onthou die woorden.”

Zelenski kreeg een staande ovatie en luid applaus van alle aanwezigen.