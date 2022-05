“Zwoele nacht met kans op onweerachtige buien”

Vanavond is deels bewolkt maar droog. Vannacht zouden er mogelijk al een aantal buien over Limburg kunnen trekken.

Het wordt een zwoele nacht met minima tussen 16°C in landelijke gebieden en 19°C tussen de stadsmuren.

Donderdag kan de temperatuur in Limburg oplopen richting maxima tussen 25 en 28°C. Mogelijk wordt dat lokaal nog wat meer, afhankelijk van de timing van buien of bewolking die ermee samenhangt. Vanwege de hoge luchtvochtigheid zal het ook erg zwoel gaan aanvoelen.

De eerste buien kunnen reeds vroeg op de dag over Limburg trekken. Deze buien zijn minder hevig dan de buien die onze provincie in de loop van de namiddag weten te bereiken. Namiddag is er kans op lokaal veel neerslag in korte tijd en tevens onweer. Ook kan er zeer lokaal hagel en een rukwind tot 60 a 70 km/u mee gemoeid zijn.

Zeer waarschijnlijk zal opnieuw niet héél Limburg met regen te maken krijgen.

De kans is groot dat het na 18 uur overal in Limburg droog blijft.

In de nacht naar vrijdag valt de wind volledig weg. Vooral in regio’s waar er buien zijn gevallen kan er mogelijk mist worden gevormd.

