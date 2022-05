Hoog in de line-up van Pukkelpop en Tomorrowland, of een eigen festivaldag in Werchter. Vrouwelijke artiesten winnen grond op de grote festivals. Een stap in de goede richting, nadat voor de coronapauze kritiek klonk. Niet dat de organisatoren met opzet meer vrouwen boeken. “Het is hun eigen verdienste.”