Thierry Neuville kijkt uit naar gravelrally in Portugal: “Sfeer is altijd fantastisch”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) nemen vanaf donderdag deel aan de rally van Portugal. Voor Neuville wordt het zijn tiende deelname in Portugal. In 2018 won hij de rally. Neuville rijdt in Portugal zijn 133e WK-rally. De Belg won 15 WK-rally’s en stond 52 keer op het podium.

Van de drie gereden rally’s dit seizoen eindigden Neuville en Wydaeghe twee keer op het podium. De kennismaking met de hybridewagen in Monte Carlo verliep niet zonder slag op stoot. In Zweden vonden de Belgen snel een goede afstelling en eindigden ze als tweede. In Kroatië eindigde hij na een bewogen en tegelijk ijzersterke wedstrijd als derde.

Portugal wordt de eerste rally op onverharde wegen en dus moet de Belg, net als zijn concurrenten, op zoek naar een goede afstelling. Bijkomend probleem is de startpositie: Neuville start vrijdag als tweede en zal dus heel wat veegwerk voorgeschoteld krijgen. “Het wordt de eerste gravelrally met de nieuwe auto. In Zweden hadden we snel de juiste afstelling te pakken. We hopen dat dit ook nu het geval zal zijn en dat we ook op deze ondergrond competitief kunnen zijn”, zegt Neuville.

Thierry Neuville is een fan van de rally van Portugal. “Ik ben hier al heel vaak geweest, zelfs toen de rally nog in Faro georganiseerd werd. Nu zitten we meer in het noorden. De sfeer is fantastisch en de ruim 100.000 rallyfans zijn altijd enthousiast. Vooral op zondag is het genieten van de rit op Fafe. Ik was hier ook altijd competitief. In 2018 won ik hier en behalve die zege stond ik ook enkele keren op het podium. De proeven zijn leuk maar uitdagend. Dat komt vooral door de hoge temperaturen. Verstandig omgaan met de banden is belangrijk. Het kan er behoorlijk ruig aan toe gaan op de tweede passage van een rit.”