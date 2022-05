Record in de bouwsector in Vlaanderen: bijna 8.000 openstaande vacatures

De bouwsector kampt met een recordaantal openstaande vacatures, terwijl ook het aantal kandidaten zienderogen krimpt. Dat klaagt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) aan. Die vraagt de VDAB om een tandje bij te steken om meer werkzoekenden te motiveren voor een job in de bouw. Daarnaast kijkt de sectorfederatie ook naar de andere gewesten en naar het buitenland om de vacatures in te vullen.

Concreet zijn er volgens de VCB momenteel bijna 8.000 bouwvacatures aangemeld bij de VDAB. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als in 2020. Elke maand komen er 1.000 à 2.000 jobaanbiedingen bij, klinkt het.

Tegelijk neemt ook het aantal werkzoekende bouwarbeiders en -technici gestaag af. In april 2020 ging het nog om 17.216; een jaar later om 14.054 en vandaag gaat het om 11.422 werkzoekenden. “Bovendien gaat het om mensen die minder geschoold zijn, die vaak al twee jaar of langer werkzoekende zijn en nog niet over de nodige ervaring beschikken”, aldus de VCB. De helft van de ongeveer veertig bouwberoepen zijn nu een knelpuntberoep.

Goede verloning

De federatie merkt op dat de sector nochtans heel wat kansen biedt, ongeacht diploma’s of werkervaring. Ook de verloning als arbeider is goed, en digitalisering en innovatie is in opmars. Tot slot zijn ook hoger opgeleiden veelgevraagd in de sector.

“De VCB rekent erop dat de nieuwe Vlaams minister van Werk, Jo Brouns, doorzet met het door zijn voorgangster aangekondigde actieplan dat meer werkzoekenden naar de bouw moet lokken. Ook de VDAB speelt hierin een duidelijke rol om het aantal stages voor werkzoekenden en individuele beroepsopleidingen bij bouwbedrijven aanzienlijk op te drijven.”