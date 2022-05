Na de coming-out van een Engelse profvoetballer hoopt de Belgische voetbalbond op een opvolger: “Er is voorlopig zelfs geen enkele profvoetballer die erover nadenkt”

Jake Daniels is de eerste profvoetballer in Engeland die uit de kast komt in meer dan dertig jaar. De 17-jarige middenvelder van tweedeklasser Blackpool treedt zo in de voetsporen van Justin Fashanu, die zich in 1990 outte en zich acht jaar later van het leven beroofde. Bij de Belgische voetbalbond hopen ze alvast dat ons land niet achterblijft: “Het komt steeds dichter en dat is goed.”