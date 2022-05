Biden geeft emotionele speech na schietpartij in Buffalo: “Witte suprematie is een vergif”

Joe Biden heeft een emotionele speech gegeven na de schietpartij met dodelijke afloop in Buffalo. De Amerikaanse president had het zonder verpinken over binnenlands terrorisme en veroordeelde het gedachtegoed van de dader. “Witte suprematie is een vergif”, zei hij.

Joe Biden sprak aan het einde van zijn bezoek aan Buffalo, waar de 18-jarige Payton Gendron zaterdag aan een supermarkt tien mensen doodschoot vanwege hun huidskleur. Van zijn drijfveer maakte hij geen geheim: in een ellenlang manifest had hij het over racistische haat. Biden legde bloemen neer aan de supermarkt en had het in een emotionele speech over binnenlands terrorisme.

“Witte suprematie is een vergif”, zei Biden. “Een vergif dat ook door onze politiek stroomt. Zij die beweren van Amerika te houden hebben veel te veel zuurstof gegeven aan de angst en de haat. Ik veroordeel zij die de leugen van witte suprematie gebruiken en verspreiden voor politiek gewin of geldgewin. Dat idee van witte suprematie heeft geen enkele plaats in Amerika. Geen enkele.”

Hij beloofde dat het kwaad niet zal winnen in de VS. “Haat zal niet overwinnen. Witte suprematie zal het laatste woord niet hebben. Het kwaad is naar Buffalo gekomen en is al naar te veel plaatsen gekomen, gemanifesteerd in een schutter die onschuldige mensen afmaakt in de naam van een haatdragende en perverse ideologie. Er zijn te veel slachtoffers gevallen.”