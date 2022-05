Amerikaanse FDA stemt in met boosterdosis van coronavaccin Pfizer voor 5- tot 11-jarigen

In de Verenigde Staten zullen kinderen tussen 5 en 11 binnenkort een boosterdosis van het coronavaccin van Pfizer kunnen krijgen. Dat heeft de bevoegde Amerikaanse overheidsdienst, de Food and Drug Administration (FDA), dinsdag aangekondigd. In een persbericht klinkt het dat de FDA zo “een blijvende bescherming tegen Covid-19 wil bieden”.

Een expertengroep van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) komt donderdag bijeen om zich op zijn beurt over de kwestie te buigen en, naar alle verwachtingen, in te stemmen met deze herhalingsdosis.

De booster kan ten vroegste vijf maanden na de eerste twee prikken gegeven worden. De gebruikte dosis bedraagt 10 microgram, zowel voor de eerste dosissen als de herhaling. Voor iedereen ouder dan 12 jaar is dat 30 microgram.

Toename

De toelating van de FDA komt er nu de Verenigde Staten te maken krijgen met een toename van het aantal gevallen van Covid-19. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Uit gegevens van CDC blijkt dat zowat 30 procent van de kinderen in deze leeftijdsgroep dubbel gevaccineerd zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat een boosterdosis ook voor deze leeftijdsgroep veilig is. Kinderen jonger dan 5 jaar kunnen geen vaccin krijgen, maar Amerikaanse experts buigen zich in juni over de gegevens uit klinische tests van Pfizer en Moderna, om na te gaan of een vaccinatie voor deze kinderen opportuun is.

In België kunnen kinderen jonger dan 12 jaar geen boosterdosis krijgen, maar net als in de Verenigde Staten konden kinderen vanaf 5 jaar een basisvaccinatie krijgen. Sinds begin februari kan in België iedereen tussen 12 en 17 wel een boosterpriklkrijgen.