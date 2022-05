Steeds meer ongevallen met elektrische fiets: politie Hasselt organiseert rijles voor 55-plussers

Hasselt

De politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) gaat fietslessen voor senioren organiseren. Vandaag is de elektrische fiets of e-bike helemaal ingeburgerd bij de ouderen, maar helaas hebben zijn hun fiets niet altijd even goed onder controle waardoor ze steeds vaker betrokken raken bij een verkeersongeval.

Vorig jaar gebeurden in de politiezone LRH vijftig verkeersongevallen waarbij een elektrische fiets betrokken was. In meer dan twee op drie van de gevallen was het slachtoffer een 55-plusser.

Daarom gaan ze nu in elke LRH-gemeente een gratis opleiding organiseren: ‘55-plussers op de e-bike’. Deze duurt een halve dag.

Tijdens het eerste uur worden de belangrijkste verkeersregels opgefrist. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag. Eerst oefenen ze enkele manoeuvres op een parcours, vervolgens maken ze samen met de politiemensen een fietstocht in de buurt.

Inwoners kunnen de volgende data en locaties in hun agenda aanstippen:

•Hasselt

Dinsdag 7 juni en woensdag 8 juni

Politiehuis, Zwarte-Brugstraat 6

•Lummen

Maandag 13 juni

OC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56

•Zonhoven

Dinsdag 14 juni

Evenementenhal, Rozenkransweg 4

•Diepenbeek

Maandag 20 juni

OC Rooierheide, Rooierheidestraat 100

•Halen

Dinsdag 21 juni

OC De Rietbron, Sportlaan 4

•Herk-de-Stad

Donderdag 23 juni

De Markthallen, Markt 2

Praktisch

In elke gemeente hebben de deelnemers de keuze tussen een sessie in de voormiddag (van 8.30 tot 12.30 uur) en een sessie in de namiddag (van 13 tot 17 uur).

Inschrijven is verplicht en kan via de website www.politielrh.be.

Deelnemers brengen hun eigen elektrische fiets mee.

ppn