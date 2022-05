Lawrence Naesen over marathonvlucht in de Giro: “Dit was geen vakantietripje”

Lawrence Naesen (AG2R - Citroën) was een van de ‘Drie Musketiers’ die de etappe kleurden, maar diep in de finale was het verhaal voorbij. “Het was misschien een mooie dag midden het peloton, maar voorin de koers was het geen vakantietripje.”

“Ik was één van de eerste renners die aanviel”, vertelde Naesen na afloop. “Maar uiteindelijk volgden er slechts twee. Het eerste uur gingen we voluit om een zo groot mogelijke voorsprong uit te bouwen. Daarna bleven we op het gaspedaal duwen om met ons drieën zo ver mogelijk te raken. Uiteindelijk was het een mooie ontsnapping in toch wel een grote ronde. Ik hoop dat in deze Giro nog te kunnen doen”, aldus de jongere broer van Oliver Naesen.

Naesen werd uiteindelijk op zo’n 25 km van het eind gegrepen met vluchtgenoot Bais, Alessandro De Marchi hield het nog vijf kilometer langer vol, maar ook hij zou het niet tot aan de finish uitzingen. “De droom was om met een ontsnapping van acht tot tien naar de finish te gaan. Ik had zo’n beetje gehoopt op hetzelfde scenario als vorig jaar in de etappe na de rustdag”, verklaarde hij bij zijn team AG2R-Citroën. “Toen kreeg de vroege vlucht wel een kans (en werd hij tiende, red.), maar deze keer was dat niet het geval. Ik hoopte dat we weg zouden geraken met een groep van 8 of 10 renners, maar toen ik aanviel, kreeg ik slechts twee renners met me mee. Dan wordt het moeilijk.”