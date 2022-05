Axelle Red op de Proms: “De hits niet spelen, zou een beetje wreed zijn”

Veel goed muzikaal volk uit Engeland en de Verenigde Staten dit jaar op de Night of the Proms, maar ook uit Hasselt. In november brengt Axelle Red haar grootste hits naar het Sportpaleis. “En volgend jaar vieren we dertig jaar Axelle Red.”

De volledige line-up van Night of the Proms is bekend. Zullen op 18 en 19 november het beste van zichzelf geven in het Antwerpse Sportpaleis: Nik Kershaw, Amy Macdonald, Kool & The Gang, Metejoor, saxofoniste YolanDa Brown, Bart Peeters én de Hasseltse Axelle Red. “Ik ben al vaker gevraagd, maar de tijd was er nooit zo rijp voor als nu”, vertelt Axelle. “Eigenlijk sluit het concept van Night of the Proms nauw aan met een groot deel van mijn repertoire. Ik heb veel songs die werden opgenomen met een groot orkest, veertig strijkers en blazers, een koor, alles erop en eraan. Ik vind dat fantastisch en mijn muziek leent zich daar enorm toe. Toen ze me deze keer vroegen, heb ik ingestemd. Ik heb een rijkgevulde carrière. Hoe langer ik meedraai, hoe vaker ik denk: ‘Alles is mogelijk.’”

Mag je één song noemen die je zal zingen?

“Dat blijft natuurlijk geheim. (lacht) Maar ik denk dat het evident is dat ik daar ga zingen voor de mensen. En de mensen willen de hits horen. Hen die niet geven, zou een beetje wreed zijn. Zo waren er al vaak artiesten, voor wie ik overigens nog steeds enorm veel respect heb, die me teleurstelden door een hele show lang geen enkele hit te spelen. Bob Dylan, om er maar één te noemen. Ik vind dat niet erg genereus. Dus ja, ik zal zeker Sensualité zingen.” (lacht)

“Het is een moeilijke periode geweest voor artiesten, dat mag ook wel eens gezegd worden” Axelle Red

Staan ook op de affiche: Nik Kershaw, Kool & The Gang ...

(onderbreekt) “Het eerste liveoptreden dat ik ooit meemaakte, was van Stevie Wonder. Het tweede van Kool & The Gang, in Vorst Nationaal. Ik moet toen zo’n vijftien jaar geweest zijn, de leeftijd waarop ik van goeie disco hield. Dus ik vond hun show fantastisch.”

Bart Peeters is er ook bij die avond. Een uitgelezen kans om samen zijn versie van jouw hit ‘Parce que c’est toi’ te brengen.

“Ik weet het nog niet. We zullen zien. Ik wil het nog eventjes open houden. Maar ik ben wel heel blij met de versie die Bart Peeters heeft gemaakt. Mooie tekst ook. Het feit dat er nu iets met dit nummer gebeurt, is hopelijk het startschot voor betere tijden. Het is namelijk een moeilijke periode geweest voor artiesten. Dat mag wel eens gezegd worden. Want iedereen vindt het maar vanzelfsprekend dat tournees uitgesteld worden, maar dat is het niet: er komt een hele organisatie bij kijken. Ik ben eind mei te gast op de editie van Night of the Proms die wordt georganiseerd voor mensen uit de hulpsector. Zij waren de helden van covid, maar de artiesten ook een klein beetje. Op deze manier kunnen we iets betekenen voor mekaar.”

(lees verder onder de foto)

“Iedereen vindt het maar vanzelfsprekend dat er tournees worden uitgesteld, maar dat is het niet.” — © ISOPIX

Als het startschot is gegeven voor betere tijden, wat mag er dan volgen?

“Volgend jaar vieren we dertig jaar Axelle, als je begint te tellen vanaf het jaar dat ik mijn eerste album uitbracht. Dat zijn we volop aan het voorbereiden. Ik wil dit jaar ook mijn kerstalbum uitbrengen. En de populaire Franse zangeres Zaz heeft een nummer opgenomen waarvan ik co-auteur ben, dus er beweegt wel wat. Ik vind het leuk dat ik er dingen naar me toekomen net voor ik mijn dertigjarig jubileum ga vieren. Dat brengt de fun terug.”

‘Night of the Proms - Dankeditie voor de zorg’, Sportpaleis Antwerpen (26, 27 en 28/5). www.teleticketservice.com

‘Night of the Proms’, Sportpaleis Antwerpen (18 en 19/11). www.teleticketservice.com