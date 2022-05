Nu ook officieel: Ier Fergal Harkin is nieuwe sportief directeur van Standard

Fergal Harkin is de nieuwe sportief directeur van Standard. Dat bevestigden de Rouches dinsdag op hun website. De 45-jarige Ier komt over van Manchester City, waar hij zich met de ontwikkeling van jeugdspelers bezighield.

Harkin werkte een carrière als voetballer af in de Ierse competitie. Bij Standard is hij de eerste aanwerving van het Amerikaanse investeringsfonds 777 Partners, sinds enkele weken de nieuwe eigenaar van de club. Harkin werkte al sinds 2009 voor Manchester City, eerst als scout en later als manager van de afdeling Football Partnerships and Pathways.

“Ik kijk er nu naar uit om dit nieuw avontuur te beginnen en ik heb enorm veel zin om de uitdaging aan te gaan die Standard de Liège me voorgelegd heeft en om de doelstellingen te bereiken die 777 Partners heeft opgesteld”, aldus Harkin. “Ik wil de club terugbrengen naar het niveau waar ze horen te staan in het Belgisch voetbal. De passionele fans moeten weer fier kunnen zijn op hun club.”