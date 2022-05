17.300 euro aan boetes geïnd bij controle zwaar vervoer in Diepenbeek

De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) hield afgelopen maandag in Diepenbeek een controle op zwaar vervoer in samenwerking met GOCA en de Wegpolitie Hasselt.

Twaalf van de zeventien voertuigen die gecontroleerd werden, waren niet in orde. Eén voertuig uitzonderlijk vervoer reed buiten zijn netwerk, woog te zwaar en was te breed in afmetingen. Twee bestuurders testten positief op drugs in het verkeer. Eén bestuurder werd opgemerkt met verschillende inbreuken in verband met de zogenaamde ladingzekering. Hij verloor dan ook zijn lading op het wegdek.

Er werden voorts zestien onmiddellijke inningen uitgeschreven voor onder andere de lading, technische eisen, overlading en afmetingen. Ook werden er vier pv’s opgesteld voor onder meer incorrecte rijbewijzen, de ladingzekering, gsm-gebruik. En er waren nog twee pv’s voor drugs in het verkeer.

Er werd maandag uiteindelijk voor een totaal van 17.300 euro aan boetes geïnd. ppn