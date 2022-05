Belgische U17 openen EK met gelijkspel tegen Servië na tegengoal in laatste minuten

De nationale voetbalploeg onder 17 jaar heeft dinsdag zijn eerste groepswedstrijd op het EK in Israël niet kunnen winnen. De Jonge Rode Duivels gaven in Rishon Lezion tegen Servië in het slot de zege uit handen en moesten vrede nemen met een punt (1-1).

De Belgen kwamen na zeventien minuten op voorsprong, toen Stanis Idumbo-Muzambo (Ajax) met hulp van een Servische verdediger een voorzet binnen liep. De jonge Rode Duivels verdedigden hun voorsprong en leken de drie punten te pakken, maar incasseerden in het slot alsnog de gelijkmaker, via Milosevic (88.) op strafschop.

In de andere wedstrijd in groep C kijken Spanje en Turkije elkaar later dinsdag in de ogen. De komende dagen nemen de jonge Rode Duivels het vervolgens op tegen Spanje (vrijdag in Ness Ziona) en Turkije (maandag in Ness Ziona).

Er nemen zestien landen aan het EK deel. De eerste twee van de groep stoten door naar de kwartfinales. De nummer 1 uit groep C treft de tweede uit groep D (die bestaat uit Denemarken, Portugal, Schotland en Zweden), de tweede speelt tegen de winnaar van diezelfde groep.

Het team van bondscoach David Penneman kwalificeerde zich voor het EK door eind maart op de eliteronde (laatste kwalificatieronde) in Bosnië-Herzegovina als tweede te eindigen in zijn groep, achter Spanje (dat met 1-0 te sterk was) maar voor gastland Bosnië-Herzegovina (6-0 winst) en Estland (8-1 winst). Nederland is de tweevoudige titelverdediger op het EK min 17. Jong Oranje versloeg in 2019 in de laatste editie, die in Ierland werd georganiseerd, Italië in de finale en verlengde zo zijn titel. België strandde toen in de kwartfinales na 0-3 verlies tegen Oranje.

Opstelling België: Epolo - Monticelli, Spileers, Digberekou, Sabbe (cap) - Godts, Vermeeren, Idumbo Muzambo (82. Talbi) - Çanak (72. Al Mazyani), Soelle Soelle, Agyei.

Bondscoach: David Penneman

