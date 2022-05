Initiatiefnemer Raf Tilliard: “De cafébazen hebben me overtuigd om toch door te gaan.” — © Sven Dillen

Hasselt

Na twee jaar corona vindt op zaterdag 28 mei opnieuw Live in Hasselt plaats. Met optredens op vier grote pleinen en in meer dan twintig cafés. “Het heeft aan een zijden draadje gehangen, maar de cafébazen hebben me overtuigd.”