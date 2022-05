Twintiger uit Diest verwondt politie bij drugscontrole aan station Hasselt

Maandagmiddag rond 13 uur ging de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) over tot de controle van twee personen aan het station van Hasselt. Het ging om een man (20) uit Diest en minderjarige Limburger. Tijdens de controle namen de inspecteurs een geur van cannabis waar. Omdat het duo gekend was bij het gerecht, werden ze gefouilleerd.

Agent vijf dagen uit

De meerderjarige wilde echter niet meewerken. Daarop probeerde een agent hem in de boeien te slaan, maar de verdachte stelde zich weerspannig op naar de agent toe. Er volgde heel wat duw- en trekwerk, waarbij een politie-inspecteur uiteindelijk samen met de verdachte op de grond belandde. Vervolgens konden ze de Diestenaar in de boeien slaan.

Door zijn weerspannigheid werden enkele voorwerpen van de politie beschadigd. Een agent raakte ook gewond en werd vijf dagen arbeidsongeschikt verklaard.

In zijn verhoor gaf de verdachte mee dat hij niet geduwd zou hebben, maar hij zich had weggetrokken. Het parket van Leuven besliste de meerderjarige verdachte onmiddellijk te dagvaarden volgens de snelrechtprocedure. Hij moet zich in juli al verantwoorden bij de correctionele rechtbank in Leuven voor weerspannigheid.