Italiaanse energiereus opent rekeningen in euro en roebels om gasbetalingen aan Rusland uit te voeren

De Italiaanse energiereus Eni heeft dinsdag aangekondigd dat het twee rekeningen, een in euro en een in roebels, zal openen bij de Gazprombank om de Russische gasleveringen te betalen. Op die manier voldoet het bedrijf aan de eisen van Moskou zonder de aanbevelingen van de Europese Unie in de wind te slaan, aldus Eni.

Volgens de Europese Unie moeten bedrijven “een rekening openen in de valuta zoals bepaald in het contract, moeten de betalingen verricht worden in die valuta en moet er een verklaring afgelegd worden dat de betaling voor de desbetreffende gaslevering is afgesloten”. “Alles wat verdergaat dan de aanbevelingen, zou in strijd zijn met de sancties”, zei Commissie-woordvoerder Eric Mamer enkele uren voor de aankondiging van Eni.

Dat bedrijf zegt dat de Russische autoriteiten hebben bevestigd dat “de betalingen in euro’s zullen blijven plaatsvinden” zoals in het contract is overeengekomen en dat “een operator van de Moskouse beurs de betaling binnen de 48 uur in roebels zal omzetten”. De nieuwe betalingsprocedure is volgens het energiebedrijf dus niet in strijd met de Europese sancties tegen Rusland. Het Kremlin voerde deze betalingsprocedure begin mei gefaseerd in.

De Europese Commissie heeft al herhaaldelijk geoordeeld dat zo’n omrekeningsmechanisme een omzeiling van de Europese sancties is. Verschillende Europese lidstaten die zich zorgen maken om het op peil houden van de gasleveringen, hebben de Commissie nu om opheldering gevraagd.