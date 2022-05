Elise Mertens rukt op naar halve finales dubbelspel in Straatsburg

Mertens versloeg in de kwartfinales (tweede ronde) aan de zijde van de Française Diane Parry de Japanse Shuko Aoyama en de Taiwanese Hao-Ching Chan, die de tweede reekshoofden vormen, in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-1. De partij duurde 1 uur en 24 minuten. De tegenstand in de halve finales is nog niet bekend.

In de andere tabelhelft staat Kimberley Zimmermann met de Poolse Katarzyna Piter in de kwartfinales, waarin ze de Amerikaanse Kaitlyn Christian en de Wit-Russin Lidziya Marozava partij geven.

De 26-jarige Hamontse lag de voorbije maand in de lappenmand met een beenblessure en miste daardoor de Masters 1.000-toernooien in Madrid en Rome. In het enkelspel sloot Mertens (WTA 33) maandag in Straatsburg haar eerste wedstrijd in een maand winnend af. Ze won als vierde reekshoofd in de eerste ronde in twee sets (7-5 en 6-4) van de Française Carole Monnet (WTA 249). In de tweede ronde wacht de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA 207), die de Australische Daria Saville (WTA 130) versloeg.