Bel20-index klimt weer boven 4.000 punten

KBC en Aperam voerden de groep stijgers uit de indexkorf aan. De financiële titel werd 4,92 procent meer waard bij een slotnotering van 57,60 euro. De inoxproducent steeg 3,79 procent tot 35,64 euro.

Op de brede markt snelde Floridienne 9,87 procent hoger tot 846,00 euro. Engie ging er 5,33 procent op vooruit tot 12,25 euro. De omzet van de nutsgroep steeg in het eerste kwartaal met 85 procent tot 25,6 miljard euro. Zijn operationele winst klom daarbij met 74 procent tot 3,5 miljard euro. Voor het hele jaar gaat het bedrijf nu uit van een bedrijfswinst van 7 à 8 miljard euro, tegenover 6,1 à 6,5 miljard euro tot nog toe.

Avantium dikte 3,19 procent aan tot 3,07 euro. De ontwikkelaar van plastics op plantaardige basis ontvangt de komende vier jaar voor 3 miljoen euro aan Europese subsidies voor het omzetten van CO2 naar consumentenproducten.

Montea verdapperde 2,33 procent tot 101,00 euro. De investeerder in logistiek vastgoed biedt zijn aandeelhouders de keuze tussen de uitbetaling van hun dividend van 3,03 euro in cash of de omzetting ervan in nieuwe titels. In dat geval krijgen ze voor 43 dividenden één nieuw aandeel.

Verlies was er bij de elitewaarden dan weer vooral voor Galapagos, dat 3,29 procent prijsgaf bij een slotkoers van 55,24 euro. Op de tweede rijk zakte Jensen 2,42 procent tot 32,20 euro. Aedifica eindigde 0,63 procent lager op 110,00 euro. Het vastgoedfonds investeert 21 miljoen euro in de verwerving en de uitbreiding van een woonzorgcentrum in Somme-Leuze. De verhuring levert een rendement van zowat 4,5 procent op.