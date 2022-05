Frans Timmermans tijdens lezing aan KU Leuven: “Weg met gas en olie uit Rusland”

Voor een volle aula in het wetenschapspark Arenberg in Heverlee ging Timmermans dinsdag kort in op het REPowerEU-plan, zonder evenwel veel details te lossen. Om zo snel mogelijk af te stappen van Russische fossiele brandstoffen, wil de Europees Commissaris ten eerste alternatieve producenten van fossiele brandstoffen zoeken. Met hen wil hij nieuwe contracten aangaan.

Ten tweede moet het aandeel van hernieuwbare energie volgens Timmermans sterk de hoogte in gaan. Enkele EU-lidstaten, waaronder België, deden twee weken geleden al het voorstel om zonnepanelen verplicht te maken op bepaalde gebouwen, zoals gebouwen met een plat dak, openbare gebouwen en supermarkten.

Te veel verspilling

Een laatste punt ging over het energieverbruik van mensen en industrieën. Volgens de Europees commissaris verspillen we te veel energie. Er moet meer gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer en de fiets en de temperatuur in huizen mag een graadje lager. “Ik ben gepassioneerd door fietsen, ik gebruik hem zo veel als ik kan”, zei Timmermans met een knipoog naar het Leuvens publiek.

Verderop in de lezing had Timmermans nog een niet mis te verstane boodschap voor Antwerps burgemeester Bart De Wever, zonder hem bij naam te noemen. “Hij spreekt van bangmakerij, maar de tijd om mensen niet te confronteren met de harde realiteit is voorbij.”

Op het einde van zijn lezing gaf Timmermans nog een laatste boodschap mee, specifiek gericht aan de studenten in de zaal: “Blijf niet in je eigen bubbel, maar praat ook met mensen met een andere mening.”