GIRO 2022. ETAPPE 11 (Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia) Langste en biljartvlakke etappe moet op sprint uitdraaien

De etappe naar Reggio Emilia is de kroniek van de aangekondigde sprint. Het is niet alleen de langste rit (203 km), maar bovendien is er onderweg niet de minste molshoop te bespeuren. Het is vooral een belangrijke dag in de strijd om de ‘maglia ciclamino’. Een klassement dat Caleb Ewan worst zal wezen want de Australiër van Lotto-Soudal trekt hoogstens nog twee dagen verder. Zijn Giro stopt ten laatste vrijdag in Cuneo.

Start: om 12.20 uur in Santarcangelo di Romagna

Aankomst: om 17.15 uur in Reggio Emilia

Afstand: 203 km (neutralisatie is 3,1 km)

Het parcours

Vlakker dan vlak is het woensdagmiddag. Het enige gevaar kan de weg zelf zijn. Bij de doortochten in steden Cesena, Forli, Bologna en bijvoorbeeld Imola is het uitkijken want er is behoorlijk wat straatmeubilair. Buiten de steden wordt er op grote wegen gekoerst.

De favorieten

Noem ze maar op: Mark Cavendish, Caleb Ewan, Arnaud Démare in willekeurige orde. De Brit, de Australiër en de Fransman moeten het doen zonder hun vertrouwde lead out. Alleen Fernando Gaviria heeft nog Maximiliano Richeze bij. De Columbiaan kan zijn misser van Scalea rechtzetten toen hij zich door de tandem van Team DSM, Bol-Dainese wou wringen.

De vraag is wel hoe Caleb Ewan uit zijn bed stapt. Dinsdagmiddag moest hij wel héél snel de grote groep laten gaan. Uiteindelijk liep de Australiër als laatste binnen op dik een half uur van Biniam Girmay.

Met de zege van De Gendt zaterdag is de nul wel al weg bij Lotto-Soudal, maar van Pocket Rocket werd binnenskamers toch verwacht dat hij minstens een paar etappes zou winnen.

Dit zijn de sleutelmomenten

In principe krijgt het peloton de wind in de rug. Er is een oostenwind van 2 Beaufort aangekondigd, wat relatief zwak is.

De bonificatiespurt is voor één keer ook heel ver van de finish, op bijna 77 kilometer van de streep in San Giovanni in Persiceto.

De finale is redelijk technisch met verkeerseilanden, rotonden en verkeersremmers. Die zijn nefast voor de treintjesvorming voor de sprinters. De laatste rechte lijn op de Viale Isonzo is 350 meter lang.

Dit moet u nog weten

De startplaats Santarcangelo di Romagna ligt in de provincie Rimini en ligt op een boogscheut van San Marino, die de Europese uitvalsbasis is van Biniam Girmay.

Emilia Romagna is voor de zevende keer aankomstplaats in de Giro. Nooit eerder won een landgenoot er. De laatste keer dat deze stad van een kleine 200.000 inwoners de Giro ontving, was vijf jaar geleden. Toen won de Colombiaan Fernando Gaviria er.