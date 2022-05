Zulte Waregem kiest voor clubicoon Mbaye Leye als nieuwe coach

Zulte Waregem bekomt nog van het huidige seizoen, waarin het maar net de degradatie kon vermijden, maar maakt intussen stevig werk van het komende. De belangrijkste taak was de invulling van de job als hoofdcoach. Francky Dury vertrok vorig jaar na lastige maanden, waarna zijn assistenten Timmy Simons en Davy De fauw overnamen. Zij wisten hun voornaamste taak te volbrengen – Essevee redden -, alleen gebeurde dat zonder al te veel glans. En dus rees de vraag: mogen zij T1 blijven?

Het antwoord is nu bekend, zo klinkt het in makelaarsmiddens: neen. Zulte Waregem heeft een akkoord bereikt met een nieuwe trainer. En dat is een oude bekende: Mbaye Leye komt straks de trainingen leiden aan de Gaverbeek. De Senegalees zat zonder club sinds zijn ontslag bij Standard in oktober vorig jaar. Op dat moment leek het nog alsof Leye beter had kunnen doen op Sclessin, maar na zijn exit bleek dat hij er eigenlijk het maximale uitgehaald had.

Leye zal zijn gps in elk geval niet nodig hebben om straks naar Waregem te rijden. Als speler was hij drie keer actief bij Essevee – met een vicetitel, een beker en een Ebbenhouten Schoen - en kroonde hij zich clubtopschutter aller tijden. Zijn laatste vertrek in 2017 naar Eupen was woelig – er werd heen en weer met modder gegooid -, maar Leye heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat Zulte Waregem zíjn club is. Ook de supporters dragen hem een warm hart toe, ze beschouwen hem als een clubicoon: behoudens verrassingen wordt de ontvangst hartelijk.

Zulte Waregem hoopt dat Leye – een harde, communicatieve werker met persoonlijkheid en visie – voor een nieuwe dynamiek kan zorgen na moeilijke jaren. Tegelijk is er realisme in West-Vlaanderen: de doelstelling is het behoud, de tijd dat er gemikt werd op Europees voetbal, is voorbij. Om seizoen zonder zorgen te bekomen, ligt er nog een boel werk op de plank: de selectie moet nog versterkt en uitgebouwd worden. Dat moet liefst op een zo goedkoop mogelijk manier gebeuren, want de middelen zijn beperkt.

De aanwerving van Leye heeft ook invloed op Simons en De fauw. De kans is zeer miniem dat zij kunnen of willen aanblijven. Simons zou graag hoofdcoach zijn of assistent bij een grote club, terwijl De fauw er finaal toch niet voor staat te springen om sportief manager te worden. Waar hun toekomst ligt, is koffiedik kijken, maar het heeft er dus alle schijn van dat zij de Elindus Arena de rug toekeren.