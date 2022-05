Opdoffer na overwinning: Biniam Girmay naar ziekenhuis nadat hij kurk in gezicht laat ontploffen

Het is wat deze Giro. Wie wint mag een fles prosecco ontkurken, maar dat blijkt een zware opgave. Eerder lieten Mathieu van der Poel en Koen Bouwman de kurk al in hun gezicht ontploffen, dinsdag gebeurde hetzelfde met Biniam Girmay. De vorige winnaars kwamen er zonder blessure vanaf, maar Girmay had écht pijn. De Eritreeër leek zijn oog niet meer te kunnen openen en werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd.