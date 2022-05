Ook groots in het verlies: Mathieu van der Poel steekt nog voor de finish duim omhoog voor sterkere Biniam Girmay

Het is dinsdag in de Giro opnieuw tot een duel tussen Mathieu van der Poel en Biniam Girmay gekomen. In de openingsrit won Van der Poel, in de tiende rit was Girmay sterker. De twee hadden afgelopen zaterdag nog een akkefietje, maar dinsdag feliciteerde Van der Poel de Eritreeër met een dikke duim net voor de finish.