Lommelaar Hakim Chatar gaat rondneuzen in sneakercollecties in ‘Sneak Peek’

Lommel

In Sneak Peek neemt Hakim Chatar (32) de kijkers mee in de wondere wereld van de sneakers. Hij ontmoet makers, bekende en onbekende verzamelaars en gaat op zoek naar de roots van het populaire schoeisel. “Ik heb al de helft van mijn leven een obsessie met sneakers. Die gaat van de meest basic witte Air Force One’s tot de exclusievere, en dus ook heel dure, stuks. Ik wilde wel eens in ‘lotgenoten’ hun schoenenkasten gaan neuzen. Ik kwam tot de conclusie dat lang niet elke sneakerhead z’n schoenen mooi ongedragen in de doos bewaart”, zegt de Lommelaar die onder anderen bij Conner Rousseau en Acid gaat rondneuzen. (nco)

De eerste vijf afleveringen van ‘Sneak Peek’ zijn vanaf woensdag 18 mei te zien op VTM GO.