Politie Carma trekt meteen 12 rijbewijzen in voor gsm-gebruik achter stuur

Genk/Zutendaal

Bij de start van de nationale actie ‘afleiding achter het stuur’ werden in Genk (8) en Zutendaal (4) meteen twaalf rijbewijzen ingetrokken. De controles worden uitgevoerd door de lokale en federale politie waarbij ze focussen op gsm’en achter het stuur. De straf is niet mals. De boete voor het gebruiken van de telefoon bedraagt 174 euro, maar in het kader van de nationale actie hanteert het Limburgse parket een extra, tijdelijke maatregel: wie de regels overtreedt moet onmiddellijk het rijbewijs voor acht dagen inleveren. In de politiezone Carma werden zo op de eerste dag twaalf rijbewijzen verzameld.

De resultaten van elders in de provincie zijn nog niet gekend.

ppn