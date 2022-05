“De hele wereld is tegen ons”: Russisch oud-kolonel zorgt voor ongezien tv-fragment

“De oorlog in Oekraïne verloopt slecht en het zal enkel maar erger worden. De realiteit is somber: de hele wereld is tegen ons, we zijn internationaal compleet geïsoleerd.” Voor het eerst in bijna drie maanden oorlog kreeg de Russische bevolking de waarheid onverbloemd te horen, op de Russische staatstelevisie dan nog. Getekend: oud-kolonel op rust Mikhail Khodarenok, zeg maar de Russische Roger Housen.