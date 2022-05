Spaanse autoriteiten vrezen 150.000 (!) fans voor finale Europa League: “Veel te veel mensen die veel te veel alcohol drinken”

Woensdagavond wordt de finale van de Europa League tussen Rangers FC en Eintracht Frankfurt in Sevilla gespeeld. Ondanks het feit dat beide ploegen slechts 10.000 tickets kregen, verwachten de lokale autoriteiten dat liefst 150.000 fans de verplaatsing naar Zuid-Spanje zullen maken.

Liefst 100.000 fans van Rangers en 50.000 fans van Frankfurt zouden van plan zijn om naar Sevilla af te reizen. Dat meldde Juan Carlos Castro Estevez, commissaris van de Spaanse openbare veiligheid. “Dat zijn veel te veel mensen die ook veel te veel alcohol drinken”, aldus Castro Estevez bij persagentschap Reuters. “De meerderheid heeft geen ticket en er zijn ook veel bouwwerven in de stad. Al die zaken samen kunnen voor grote problemen zorgen.”

De capaciteit van het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla: 42.000. En beide clubs kregen elk slechts 10.000 tickets, de rest ging naar neutrale toeschouwers en genodigden. “We gaan twee groepen fans krijgen die veel drinken. Die mensen, die het gewoon zijn om warm bier te drinken in hun land, zullen nog meer drinken wanneer ze bij ons frisse pintjes vinden”, waarschuwt Castro Estevez.

“Geen rivaliteit, wel andere politieke ideologie”

“Er is geen rivaliteit tussen beide clubs, maar het is wel zorgwekkend dat beide clubs een andere politieke ideologie hebben. Frankfurt is links en Rangers eerder rechts. De extremisten van beide kanten zouden voor problemen kunnen zorgen.” Om problemen te voorkomen liggen de fanzones van de Duitsers en de Schotten meer dan vijf kilometer van elkaar verwijderd.

Het zou niet de eerste keer zijn dit jaar dat fans van Frankfurt een Spaanse stad overnemen. De Duitsers slaagden erin om met liefst 30.000 aanwezig te zijn in Camp Nou, terwijl het uitvak in Barcelona slechts 4.000 à 5.000 plaatsen telt.

