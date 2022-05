Politie zoekt grijze auto die betrokken was bij vluchtmisdrijf in Pelt

Pelt

De lokale politiezone HANO is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een ongeval met vluchtmisdrijf op zaterdag 14 mei in Pelt. Daar werd in de zogenaamde “tunnel”, een doorsteek met eenrichtingsverkeer van de Dorpsstraat naar gebied De heuf, een voetgangster aangereden. Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur. Terwijl de voetgangster gewond achterbleef reed de bestuurder van een kleine, grijze auto door.

Wie meer weet kan de politie HANO contacteren op het nummer 011/44.08.20. Anonimiteit wordt verzekerd. ppn