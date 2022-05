De Rio Club in Sint-Katelijne-Waver heeft een nieuwe eigenaar: Guy Cammaert neemt de discotheek over en wil opnieuw ieder weekend openen. De nieuwe zaakvoerder heeft al ervaring in de horeca, onder meer als uitbater van restaurant Take Two in Antwerpen. Met de overname komt er een einde aan meer dan honderd jaar Rio als familiebedrijf, al blijft Willy Jacobs de komende jaren wel bestuurder.