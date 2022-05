Onze tv-tips: een Hollandse mol, gevangenistragedie en een tv-icoon

De Hel van Tanger

VTM Gold, wo, 20.35u

Sterke Vlaamse film met Filip Peeters en Axel Daeseleire die gebaseerd is op waargebeurde feiten. In de zomer van 1996 werden twee buschauffeurs door de Marokkaanse douane aangehouden op verdenking van drugssmokkel. In hun bus zit 350 kg hasj verborgen. Al snel blijkt dat ze onschuldig zijn maar toch vliegen ze voor jaren in de cel waar ze haast creperen. Ze lijden honger en worden gefolterd. De film won meerdere prijzen op filmfestivals.

De Mol NL

Play5, wo, 20.35u

Voor wie geen genoeg kan krijgen van De Mol: voor het eerst wordt ook de Nederlandse versie uitgezonden in Vlaanderen. Het gaat om de meest recente editie die zich afspeelde in Albanië. De Nederlandse Gilles De Coster is gewezen Journaalanker Rik van de Westelaken. In Nederland doen er uitsluitend bekende personen mee, maar de deelnemers van dit jaar zijn voor ons volslagen onbekend. Wel belangrijk: ga niet het internet op want dan weet je uiteraard al wie de Mol is.

Busje Komt Zo

NPO1, wo, 21.25u

Na enkele jaren waarin de grote successen wegbleven, verbaasde de Nederlandse entertainer Paul de Leeuw vorig jaar met dit nieuwe programma. Hij trok het land in met een touringcar. De kijkers bepalen waar de bus stopt. Paul ontmoet de leukste mensen en komt op de meest vreemde plekken. De Leeuw bewees met het programma dat hij nog altijd een meester is in interviewen en tegelijk voor de nodige humor kan zorgen. Start van het tweede seizoen. (tove)