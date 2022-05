‘De Mol’-kandidaten trekken opnieuw naar tattooshop: “Sven heeft er nu op elk been eentje”

Enkele De Mol-kandidaten trokken zondag samen naar een tattooshop in Vilvoorde. Het doel? Een tatoeage die hen verbindt, net zoals het banaantje dat op Gran Canaria gezet werd. “Omdat wij geen bananenopdracht deden, kozen we voor een cactus”, vertelt Toon.

Jens, Toon, Nele, Philippe en ook Sven: allemaal gingen ze zondag onder de naald. Die eerste vier vielen af voor het spontane tattoomoment op Gran Canaria in de zesde aflevering. “Er werd voorgesteld door de rest van de groep dat wij ook iets lieten zetten”, vertelt Toon, die momenteel volop aan het blokken is. “Omdat wij geen bananenopdracht deden, kozen we voor een cactus in dezelfde stijl als het banaantje. Eigenlijk is het gewoon een banaan met stekels”, lacht de Antwerpenaar. De cactus verwijst uiteraard naar de hilarische ballonnenopdracht in de eerste aflevering.

Bert en Gretel zagen zo’n permanente tekening niet zitten, de rest van de vroege afvallers gaf wel thuis. Winnaar Sven vond het zelfs zo’n leuk idee dat hij voor een tweede tattoo ging. “Hij heeft nu een banaan en een cactus, op elk been eentje”, vertelt Toon.

Voor de student was het zijn eerste tattoo. Hij koos voor zijn ribben, een van de meest pijnlijke plekken. “De Mol was zo’n speciale ervaring. Ik denk dat er geen betere aanleiding is voor een eerste tattoo”, vertelt hij. “En de pijn viel goed mee!”

Na het bezoek aan de tattooshop trok de groep naar een feestje voor de cast en crew van het programma, waar ze samen naar de allerlaatste aflevering keken. De officiële De Mol-afspraakjes zitten er nu op voor de groep, maar Toon is ervan overtuigd dat er nog veel leuke momenten zullen volgen. Vooral dan met Jens. “De bromance tussen Jens en mij is wel echt, ja, ondanks het leeftijdsverschil van tien jaar”, zegt Toon lachend. “Hij woont aan de andere kant van het land, maar ik ben ervan overtuigd dat we samen op café gaan hangen.”