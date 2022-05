© Links een Chalet in Lanaken voor 59.500 euro en rechts een ‘te renoveren stadswoning’ in Sint-Truiden voor 100.000 euro.

Limburg

Alleenstaande mama Bianca en tienerzoon Jitse zoeken donderdagavond in ‘Blind Gekocht’ een huisje in Lanaken voor 170.000 euro. Is dat te vinden in Limburg?