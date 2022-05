CGG/Kohesi viert 25 jaar Kind in Nood met nieuwe naam

Maandagavond 16 mei 2022 vond in cc De Muze in Heusden-Zolder de jaarlijkse vergadering van het Zorgcircuit Kinderen en Jongeren West-Limburg plaats. Dit jaar stond deze helemaal in het teken van het 25-jarig bestaan van Kind in Nood.

Kind in Nood is ingebed in het kinder- en jongerenteam van CGG/Kohesi Beringen en biedt geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en hun ouders uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen binnen de gemeenten Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg en Tessenderlo. Dit met financiële ondersteuning van deze gemeenten. Met deze laagdrempelige en aanklampende werking proberen ze tegemoet te komen aan de specifieke noden van deze gezinnen, zodat ook zij toegang krijgen tot de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens de vergadering werd ook de nieuwe naam bekend gemaakt. Kind in Nood zal vanaf nu de werking verderzetten onder de naam VONK! – Voor Ontwikkeling en Nieuwe Kansen. “Samen willen we heel wat vonken helpen uitgroeien tot een prachtig vuur. Een vonk bij onze cliënten als krachtig vertrekpunt voor een begeleiding, maar ook een vonk binnen het hulpverleningslandschap om aandacht te blijven hebben voor deze doelgroep.”