Gespot in Lanaken. Richeline (31) uit Rekem: “Wat de meeste mensen laten hangen, neem ik net mee”

Onze fotografe speurt naar bijzondere outfits op straat. In de Stationsstraat in Lanaken spotten we Richeline Martien (31) uit Rekem, sales advisor.

Mijn stijl: “Uniek, wat de meeste mensen laten hangen, neem ik mee. Als ik het mooi vind, maakt het me niet uit of het bij de mannenafdeling hangt, of zo.”

Succesaankoopje: “Dr. Martens bottines. De paarse had ik al en de zwarte lederen kreeg ik nog cadeau van mijn vriend. Ze passen overal bij en zijn super comfortabel.”

Guilty pleasure: “Shortjes. Ik doe er elke zomer een paar weg maar er komen er zeker weer vijf terug bij. (lacht) Het zullen er toch minstens twintig zijn nu.”

Mooiste accessoire: “Mijn nagels, ik spendeer er gemiddeld 40 euro per maand aan maar ze zijn het zeker waard.”

Online shopper? “Ik wil graag voor elk feestje iets nieuws dus is het soms wel handig. Bij fysiek shoppen heb ik in één oogopslag gezien of er iets voor mij bij zit, dat duurt online veel langer.”

Ik kom niet buiten zonder: “Oorbellen en lipstick.”

Inspiratiebron: “Vooral sociale media. Ik volg de Nederlandse vlogster More Than a Mom, Kylie Jenner, Kim Kardashian … en Camille Dhont, die is toch ook geweldig!”

Favoriete winkels: “Tommy Hilfiger in Maasmechelen Village, Deems in Heerlen en Addicted to Fashion in Sittard.”

© Anja Blevi

De outfit van Richeline

Horloge Watch Station in Maasmechelen Village

Oorbellen en ringen H&M

Sneakers Zalando

T-shirt, rok en rugzak Tommy Hilfiger