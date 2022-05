De vestiging van H.Essers in Wilrijk, met het aanpalende Ferrarisbos. rr

Wilrijk/Genk

Het Genkse logistieke bedrijf H.Essers verkoopt 3,5 ha bos in Wilrijk - het fameuze Ferrarisbos - aan de stad Antwerpen. Dat is een uitvloeisel van het historisch verzoeningsakkoord dat H.Essers in 2021 sloot met Bos+.