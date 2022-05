Zizou Bergs meteen uitgeschakeld in kwalificaties Roland Garros,Ysaline Bonaventure neemt eerste horde

Ysaline Bonaventure (WTA 170) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. Ze versloeg op het gravel in Parijs de Griekse Despina Papamichail (WTA 172). Peltenaar Zizou Bergs (ATP 198) ging met 6-4 en 7-6 (10/8) onderuit tegen de Taiwanees Jason Jung (ATP 250).

Na 2 uur en 23 minuten stond de 6-1, 3-6 en 7-6 (10/4) eindstand op het scorebord van court 6 in het voordeel van Bonaventure. In de tweede van drie voorrondes neemt de Luikse het op tegen de Brits-Japanse Yuriko Miyazaki (WTA 242), die het in twee sets (twee keer 6-3) haalde van de Zwitserse Ylena In-Albon (WTA 119). Roland Garros is het enige grandslamtoernooi waar de 27-jarige Bonaventure nog nooit de hoofdtabel haalde.

Ook de 22-jarige Bergs mikte in Parijs op een eerste deelname aan een grandslamtoernooi, maar hij werd in de eerste kwalificatieronde al uitgeschakeld.

Met David Goffin (ATP 48), Elise Mertens (WTA 33), Alison Van Uytvanck (WTA 61), Maryna Zanevska (WTA 65) en Greet Minnen (WTA 84) staan vijf Belgen rechtstreeks op de hoofdtabel van het tweede grandslam van het seizoen.