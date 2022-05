Fins parlement geeft groen licht voor aanvraag tot NAVO-lidmaatschap: nu is het aan de lidstaten

Een grote meerderheid van het Finse parlement heeft er dinsdag mee ingestemd dat het land een aanvraag voor het NAVO-lidmaatschap indient. In totaal stemden 188 parlementsleden voor, 8 stemden tegen en er waren geen onthoudingen. Maandag en dinsdag debatteerden de politici over deze aanvraag, die is ingegeven door de Russische invasie in Oekraïne. Finland deelt een grens van ruim 1.300 kilometer met Rusland.