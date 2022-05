Als tv-makers zich met ons gewicht bemoeien, is het kot meestal te klein. Met Da’s dikke liefde van seksuologe Lotte Vanwezemael (29) is dat niet anders. Zij verdedigt het programma, want het heeft volgens haar niks met bodyshaming te maken. Je hoeft trouwens geen overgewicht te hebben om ervan langs te krijgen, weet Seksuolotte: “Ik kwam op tv en plots had ik een dubbele kin.”