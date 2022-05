Limburg

“Voor economisch Limburg is de benoeming van Jo Brouns goed nieuws”, dat zegt gedeputeerde voor economie en partijgenoot Tom Vandeput. Brouns en Vandeput zullen een tandem vormen in veel dossiers. Zo is er Salk Turbo, de uitbouw van de incubatoren en de strijd om de Einsteintelescoop. Ook wordt Brouns voogdijminister van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM.