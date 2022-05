Vader van Frank Deboosere overleden

De vader van Frank Deboosere is overleden op 91-jarige leeftijd. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De VRT-weerman wil het verdriet naar verluidt in stilte verwerken, en zal het weer blijven presenteren op radio en televisie.

Claude Deboosere gaf 43 jaar Nederlands en geschiedenis in het Scheppersintituut in Mechelen. Hij was van 1967 tot 1990 ook voorzitter van ‘Jeugd en Muziek Mechelen’, want muziek was zijn grote passie. Samen met zijn echtgenote Mariette kreeg hij vier kinderen: Frank, Martine, Sabine en Paskal, die in 2016 overleed aan borstkanker.