Wellen

Tijdens het Pinksterweekend komen de Patton Drivers in Ulbeek Wellen weer massaal naar buiten. Al voor de 32ste keer is er het internationaal treffen van oorlogsvoortuigen van de 2de WO. De Patton Drivers zijn een begrip in Europa. Rudi trok in 2018 naar het clublokaal in Ulbeek om uit te zoeken waarom.