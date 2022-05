Sam Oomen en roze trui Lopez leggen het bij na ‘bidonincident’ in Giro

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Beide renners hadden afgelopen zondag een akkefietje tijdens de beklimming van de Blockhaus. Lopez werd opgehouden door een hapering in de kopgroep en verloor daardoor het contact met de rest van de kopgroep. Dat werkte hem schijnbaar zodanig op de heupen dat hij, buiten het oog van de camera, een bidon gooide naar Oomen. Lopez besefte zondag al dat hij fout zat en verontschuldigde zich in het flashinterview na de etappe. ”Ik wil sorry zeggen tegen Sam. Op een gegeven moment stonden we onder druk en hij probeerde mij naar buiten te duwen. Daar verloor ik mijn verstand even en heb ik een bidon naar hem gegooid. Daar wil ik sorry voor zeggen.”

Vanmiddag vond hij het dus ook nodig om zich persoonlijk te verontschuldigen. Tom Dumoulin, die in de buurt van beide renners aan het fietsen was op het moment van de verzoening, zag er de humor van in en leek heel even een bidon naar Lopez te zullen gooien. Discussie gesloten! (gvdl)