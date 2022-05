Victoria Beckham: “Dun willen zijn is ouderwets. Moderne vrouwen willen borsten en billen”

De Britse modeontwerpster Victoria Beckham (48) vindt superslank zijn passé. Volgens haar willen vrouwen van nu twee dingen: borsten en billen. Dat heeft ze zelf gezegd in een interview met Grazia magazine.

Victoria Beckham, zelf superslank en gek op outfits met een strakke, rechte snit, brengt met VB body een eigen collectie shapewear op de markt. De reden? Bij vrouwen van nu draait alles volgens haar rond vormen. “Heel dun willen zijn is een ouderwetse houding. Ik denk dat vrouwen er tegenwoordig gezond en curvy uit willen zien. Ze willen wat borsten hebben - en een kont”, zei ze.

De voormalige Spice Girl verblijft vaak in Miami en zegt dat veel vrouwen daar ook hun rondingen vieren. “Ze tonen hun lichaam met zo veel zelfvertrouwen. Heel bevrijdend”, zegt ze. Beckham, die op de cover van het magazine te zien is als playboykonijn in haar eigen shapewear, maakt van het interview gebruik om reclame te maken voor haar eigen luxelabel. “Hoe meer vormen je hebt, hoe beter de jurken uit mijn collectie passen.”