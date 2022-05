Nieuwe inwoners van Beringen wandelen in Paal

Zaterdagnamiddag werden een 15-tal nieuwe inwoners van Beringen ontvangen door het gemeentebestuur aan de kerk van Paal. Valerie Claes van de dienst strategische communicatie van de stad Beringen heette de nieuwe inwoners welkom en daarna stelden de leden van het schepencollege zich voor, nl. burgemeester Thomas Vints, schepenen Jessie De Weyer, Tijs Lemmens, en Werner Janssen. Alle nieuwe inwoners kregen een goodybag met lokale producten en een drankje om tijdens de (warme) wandeling te verbruiken. De wandeling, met begeleiding door Marc Vanden Eynde, Tony Goris en Alex van Roosbroeck, vertrok vanaf de Sint-Jan-de-Doperkerk via het kerkhof, Rietstokstraat, Kamerstraat, Gestelse Molen, Watermolenstraat en Steengroefstraat waar even halt werd gehouden aan de nieuw ingerichte rustplaats. Daarna ging het verder richting Meldertsesteenweg, Gele Plasstraat en Venusberg. Daar werd ruimschoots de tijd genomen om een bloeiend Bernagieveld te fotograferen. De wandeling werd vervolgd via de Venusbergstraat, Grote Hoefstraat, Meldertsesteenweg en Sint-Antoniusstraat en het kerkpadje naar de Driesstraat. Vandaar ging het via de Jeugdstraat terug richting kerk. Een wandeling van ruim 2 uur door de natuur van Paal.