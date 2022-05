Happen en trappen met de Landelijke Gilde

Na 2 jaar kon de Landelijke Gilde gewest Limburg weer hun topper 'Happen en Trappen' organiseren. Aan de formule werd niets gewijzigd. Zo vertrok men dit jaar in zaal ’t Goor in Engsbergen. Na het aperitiefje kon men vertrekken voor een fijne fietstocht van 37,5 km. Eerst kwam men door het mooie gebied Asdonk om dan verder langs de Demer naar Diest te fietsen met het begijnhof en de Halve Maan. Onderweg was er dan al een tussenstop geweest voor de soep en later een belegd broodje met drankje. De fietstocht ging verder door de prachtige natuur van het Webbekoms Broek. Via Schaffen, Deurne en de Rode Berg reden de 273 deelnemers terug naar het vertrekpunt. Ondertussen genoten ze nog van een stukje taart en een borreltje.