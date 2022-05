Lara Schodts wint manche Cavalor Cup: “Passie voor paardensport geërfd van mijn opa”

Lara Schodts heeft op de jumping van de Kempische Regionale de derde van vijf manches voor de Cavalor Cup achter haar naam geschreven. In een spannende barrage met 21 combinaties klopte zij topfavoriet Henk Clabots, die zilver en brons pakte. Dankzij deze zege maakt zij een serieuze sprong in de tussenstand en neemt zij een optie om bij de geselecteerden te eindigen voor deelname aan de Kerstjumping in Mechelen.