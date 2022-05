De vestiging Action in Eisden in het winkelcentrum Koninginnelaan. — © MMD

MAASMECHELEN

De regiomanager van Action Maasmechelen zal in de toekomst een nieuwe functie krijgen binnen Action. Dat heeft het bedrijf zopas bekendgemaakt. De regiomanager kwam in februari van dit jaar in opspraak na een resem klachten van pesterijen. Na een analyse laat Action weten dat ze niet overgaan tot ontslag, maar de dame een andere functie geeft.