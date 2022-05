Kimberley Zimmermann met Poolse partner naar kwartfinales dubbelspel

Kimberley Zimmermann heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Franse Straatsburg.

Aan de zijde van de Poolse Katarzyna Piter won ze met 6-3, 3-6 en 10/7 van de Chinese tandem Yifan Xu/Zhaoxuan Yang. Die vormden het derde reekshoofd. In de kwartfinales wachten de Amerikaanse Kaitlyn Christian en de Wit-Russische Lidziya Marozava.

Later op de dag komt ook Elise Mertens in actie in het dubbelspel en werkt Maryna Zanevska haar tweede ronde in het enkeltoernooi af. (belga)