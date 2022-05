Megan Fox knipt gat in jumpsuit: “Om makkelijk seks te hebben”

De Amerikaanse actrice Megan Fox (36) droeg op de afterparty van de Billboard awards in Las Vegas een blauw jumpsuit met glitters. Wat de aanwezigen niet meteen zagen, was het zelfgemaakte gat ter hoogte van haar kruis. “Om makkelijk seks te hebben”, schreef de ster die lief en leed deelt met artiest Machine Gun Kelly.

Megan Fox, bekend van onder meer Transformers, had twee redenen om te feesten na de uitreiking van de Billboard awards: ze mocht naar de afterparty en werd in de nacht van zondag op maandag 36 jaar. Volgens aanwezigen begaf ze zich na aankomst meteen naar de dansvloer om erin te vliegen. Dat deed ze in een andere outfit dan op de rode loper. Ze ruilde haar zwarte jurk met diep decolleté en hoge split in voor een uiterst strakke, hemelsblauwe jumpsuit met glitters.

In een fotoreeksje op Instagram onthult de verloofde van Machine Gun Kelly aan haar stylist dat ze het kledingstuk naar de vaantjes heeft geholpen. “Was die blauwe outfit duur? Want we hebben er een gat in gemaakt onderaan om makkelijk seks te hebben”, staat er te lezen. De stylist, wiens naam niet wordt afgebeeld, schrijft dat hij de ster “haat”, maar kan er ook om lachen. “Ik zal het wel maken”, zo sluit hij de conversatie af. Vermoedelijk kreeg Fox voor haar verjaardag alvast een stomende vrijpartij van haar toekomstige man.

Het is niet de eerste keer dat het koppel met nogal expliciete informatie naar buiten komt. In een eerder interview gaf de actrice toe dat zij en Machine Gun Kelly af en toe een paar druppels van elkaars bloed drinken “voor rituele doeleinden”.